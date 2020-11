Decências e indecências

João Manuel Tavares (JMT) é um cronista assumidamente liberal que numa retórica “alegre”, cáustica, mas, por vezes, desabrida... também se “espalha”. E ele sabe-o bem - e nós também - pois a sua mímica no último “Governo Sombra”, no diálogo com Pedro Mexia, não enganava. Lá se discutia a “decência” que será, e que JMT tinha aceite como normal (no PÚBLICO), da presença do “Chega” na “caranquejola” em construção nos Açores... sob a “batuta” do PSD. Até nos aconselhava a “habituação” para o futuro... Agora, o mesmo JMT acha Trump de todo indecente, sem qualquer “conforto!” Parece que a decência e a indecência têm o mesmo valor e, pior ainda, valem ao sabor do “vento!” A decência e o seu contrário valem para pessoas e partidos, embora concorde que a responsabilidade individual é sempre a “pedra de toque” de qualquer construção política e social (aí também sou liberal...). E o “Chega” também tem efígie - André Ventura - que “vale” por si, tal como Trump em relação ao Partido Republicano. Ambos indecentes.

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto

Frattelli Tutti

Vários estudos e reflexões convergem para a máxima causa/consequência de que os mais fracos são os que mais sofrem com as crises. Haverá porventura quem ainda tenha dúvidas?!... Um país como Portugal, onde cerca de 20% da população é pobre e onde parte dessa obscena percentagem é trabalhador por conta de outrem, continua a parecer coisa de somenos importância.

Mesmo a comunicação social e duma forma transversal, os seus diversos agentes, mexe poucas palhas para que se discuta este tenebroso estado social que tem muito mais de contra natura do que de fatalidade, como alguns parecem querer fazer passar, remetendo-se ao silêncio e às sombras resguardados nos umbrais das suas vidinhas. Vem isto a propósito da Carta Encíclica de Francisco, “Fratelli Tutti” publicada há poucos dias e que inicia a sua proclamação parafraseando Francisco de Assis, que já no século XIII declarava que era feliz quem amasse o outro, “o seu irmão, tanto quando está longe, como quando está junto de si”.

Ou seja: a humanidade chegou até onde a desonestidade permitiu ou também porque os bons se demitiram de lutar para que o que o mal não se difundisse, logo não tivesse podido avançar? A Carta Encíclica é uma oportunidade para que a humanidade se reinvente e não perca mais uma oportunidade de redenção.

Conceição Morais Mendes, Vila Nova de Gaia

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

​Trump

Os EUA são, obviamente e sem qualquer dúvida, um país desenvolvido, moderno e com um regime democrático. Não deixa por isso de ser preocupante o comportamento de Donald Trump face às eleições quando afirmou, tal como o já tinha feito há algumas semanas, que ganhou e que vai recorrer para o Supremo Tribunal, muito antes da contagem de votos estar perto do fim. Poderia pensar-se que semelhante comportamento só é próprio de países do terceiro mundo mas não, nos EUA pela mão de Trump sucede o mesmo. A que ponto este país chegou!

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora