Acabar com uma relação abusiva nunca é fácil — os EUA que o digam

O que escrevi sobre estas eleições americanas no mês passado, após dez meses de pandemia? “O normal seria Trump ganhar de novo, desde logo por ter a vantagem de ser o incumbente”. E que escrevi no ano passado, antes da pandemia? “Qualquer pessoa que queira olhar com frieza para as próximas eleições presidenciais nos EUA terá de admitir: o cenário de base é Trump voltar a ganhar.” E que escrevi no ano antes disso, e assim sucessivamente desde o momento em que Trump foi eleito? Que deveríamos partir do princípio que ele seria reeleito.

