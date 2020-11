“Trump criou uma narrativa de fraude sem nenhum indício”

O Presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a fazer uma declaração ao país esta quinta-feira, reforçando as teses que já repetiu, sem apresentar provas, de que a eleição foi fraudulenta e que influencia pelos media. Neste P24 ouvimos um excerto do podcast Fogo e Fúria gravado ao vivo no festival Podes, com Alexandre Martins e David Pontes.

