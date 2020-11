Membro de mesa eleitoral trabalhou no dia das eleições sabendo que tinha covid-19 – morreu dias depois

Menos de uma semana antes do dia das eleições, uma supervisora eleitoral do Missouri, que foi trabalhar durante as eleições, recebeu os resultados do seu teste ao novo coronavírus. O laboratório privado informou-a a 30 de Outubro que o teste deu positivo, o que significa que teria de cumprir duas semanas em isolamento. Mas em vez disso, a residente em St. Charles, cuja identidade não foi divulgada, foi trabalhar.

Continuar a ler