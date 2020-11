Covid-19: autoridade de saúde procura clientes de clube de strip nos Açores

A Autoridade de Saúde Regional (ARS) dos Açores está a tentar identificar os clientes do Doll House Gentlemen's Club, um clube de striptease em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, devido a um surto de covid-19 que tem já sete casos confirmados.

“A Autoridade de Saúde Regional solicita a quem tenha frequentado este estabelecimento nos dias 30 e 31 de Outubro e 1, 2 e 3 de Novembro de 2020, e a quem tenha contactado com frequentadores desse estabelecimento, que contacte a Linha de Saúde Açores com vista à realização de teste de despiste ao novo coronavírus”, refere a ARS em comunicado, acrescentando que clientes devem adoptar todas as medidas de prevenção, nomeadamente o isolamento profiláctico.

Segundo a Autoridade de Saúde Regional, existem actualmente identificadas 11 cadeias de transmissão nos Açores, uma na ilha do Pico, duas na ilha Terceira e oito na ilha de São Miguel, sendo as mais recentes destas duas últimas ilhas.

“As próximas horas e os próximos dias irão ser determinantes no aprofundamento do nosso conhecimento relativamente à situação epidemiológica na ilha Terceira e na ilha de São Miguel”, sublinhou Tiago Lopes, o responsável máximo da Autoridade de Saúde Regional dos Açores.

Uma das cadeias de transmissão na ilha de São Miguel envolve precisamente o Doll House Gentlemen's Club​, o que preocupa as autoridades de saúde, pelo facto de, por vezes, os seus frequentadores “procurarem omitir a sua presença”. “Perante essa dificuldade de identificação por parte da Autoridade de Saúde concelhia, corremos aqui um risco adicional”, admitiu Tiago Lopes.

Esta quinta-feira foram detectados 15 novos casos de infecção pelo novo coronavírus, 11 na ilha de São Miguel e quatro na ilha Terceira, sendo que apenas um foi detectado no rastreio realizado à chegada à região.

Os Açores têm actualmente 746 pessoas em vigilância activa e, segundo o responsável da Autoridade de Saúde Regional, “várias centenas de pessoas”, contactos próximos de casos positivos, serão testadas nos próximos dias.

Desde o início da pandemia, foram detectados nos Açores 422 casos de infecção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, tendo ocorrido 16 óbitos e 239 recuperações. Actualmente, existem 102 casos positivos activos, dos quais 78 em São Miguel, 15 na Terceira, quatro no Pico, dois no Faial, um na Graciosa, um em Santa Maria e um na ilha das Flores.