Na cabeça dos cozinheiros portugueses vai um tsunami

Não é fácil trabalhar numa cozinha. Isso já sabíamos há muito. O trabalho é duro, os horários são difíceis, as horas são longas, o stress é bastante, a pressão pode ser esmagadora. Às vezes – muito mais no passado, muito menos hoje –, há episódios de violência. Verbal, frequentemente. Física, por vezes. O abuso do consumo de álcool e de drogas foi encarado como normal. Hoje as coisas mudaram muito. Mas ainda não o suficiente.

Continuar a ler