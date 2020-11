Dois mil e cem euros de um Madeira luminoso e emocionante

Sei de um vinho que poderia iluminar estes nossos dias cinzentos. Um pequeno gole todas as noites bastaria para dormirmos sem medo do dia seguinte. Infelizmente, cada garrafa custa 2100 euros. Olhando para o preço de certos vinhos franceses, de alguns uísques e até mesmo de alguns vinhos do Porto velhos, vale bem o dinheiro. Mas que adianta, se está fora do nosso alcance?

Continuar a ler