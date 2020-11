Antonieta Mata: “há dois mundos” na restauração, o das “estrelas e o outro”

Fala da restauração e do seu trabalho com uma paixão inabalável. Antonieta Mata trabalha na área há 17 anos, passou por várias cozinhas e desde cedo habituou-se a chefiar equipas - algo que faz naturalmente, sendo filha de um militar, uma entre 23 irmãos e tendo trabalhado numa grande empresa à frente de linhas de montagem com mais de 150 pessoas. “Acredito no respeito. Por muita que seja a pressão, o importante é não esquecermos o factor humano, estamos lá todos para o mesmo.”

Continuar a ler