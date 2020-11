Governo continua sem revelar se e como vai aumentar os salários no Estado

O Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE) continua à espera que o Governo dê um sinal de que pretende aumentar, ainda que pouco, os salários de todos funcionários públicos. Mas na reunião desta sexta-feira, o executivo manteve-se intransigente e nem sequer revelou como pretende aumentar os salários mais baixos na administração pública, decorrente do aumento do salário mínimo praticado no sector privado.

“O Governo continua a fazer contas”, adiantou ao PÚBLICO Helena Rodrigues, presidente do STE, lamentando a falta de avanços nas negociações.

“Sinalizámos que estávamos à espera que o Governo não tenha apenas um discurso em que reconhece o papel dos funcionários públicos. Isso não chega, há que ter algum tipo de consequências e o aumento de 1% que pedimos é um acréscimo que permitiria que os trabalhadores não perdessem poder de compra. Dissemos que devia haver um aumento de pelo menos 0,5% para sinalizar o reconhecimento do trabalho dos funcionários públicos”, acrescentou no final da reunião com o secretário de Estado da Administração Pública, José Couto.

O STE pediu ainda a actualização do subsídio de refeição e um aumento das pensões.

O Governo apenas tem mostrado abertura para actualizar o salário de cerca de 100 mil trabalhadores do Estado, acompanhando a subida do salário mínimo nacional, e o ministro das Finanças, João Leão, afirmou que “a forma como isso [a subida do salário mínimo no privado] afectará os salários da administração pública terá de se discutir com os sindicatos”.

Neste momento, a remuneração mais baixa do Estado é de 645,07 euros, enquanto o salário mínimo no sector privado é de 635 euros e deverá subir 24 ou 25 euros. Se assim for, o salário mínimo passará para cerca de 660 euros, obrigando o sector público a aumentar os salários mais baixos para, pelo menos, este valor.

O secretário de Estado ainda vai reunir-se esta sexta-feira com a Federação de Sindicatos de Administração Pública (Fesap) e com a Frente Comum.