Vuelta: Nielsen vence em Ciudad Rodrigo, Roglic segura liderança

Foi muito perto da fronteira com Portugal, em Ciudad Rodrigo, que terminou a 16.ª etapa da Volta a Espanha. Nesta sexta-feira, o dinamarquês Magnus Cort Nielsen (EF Pro Cycling) impôs-se após 162 quilómetros de percurso com duas subidas exigentes, num dia em que o líder Primoz Roglic (Jumbo-Visma) manteve a camisola vermelha, antes da subida decisiva a La Covatilla, no sábado.

Na partida que reuniu 144 corredores em Salamanca (cidade que acolheu uma partida de etapa da Vuelta pela 22.ª vez), começou por surpreender o anúncio da Astana de que Luis León Sánchez não iria terminar a prova, por razões pessoais. E esse foi o principal ponto de interesse durante os primeiros 15 km do percurso.

Foi por essa altura que Angel Madrazo (Burgos-BH) cavou uma pequena diferença para o pelotão, para ser alcançado aos 31 km por um pequeno grupo composto por Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step), Robert Stannard (Mitchelton-Scott), Kobe Goossens (Lotto Soudal), Jesus Ezquerra (Burgos-BH) e Juan Felipe Osorio (Burgos-BH).

Na primeira contagem de montanha do dia, com ventos superiores a 25km/h e 4,4% de inclinação, impôs-se Robert Stannard em El Portillo, sendo que a 52km da meta a diferença do grupo de líderes para o pelotão era de 1m52s. Uma diferença que ficou reduzida a 25 segundos nos últimos 3km da subida a Puerto El Robledo, muito força de Rui Costa, que decidiu impor um ritmo mais alto.

Stannard voltou a impor-se na segunda subida do dia, com Rémi Cavagna e o português da UAE Team Emirates por perto, tendo o francês disparado pouco depois para uma fuga, a 17km da chegada. Aguentou 15. Com 2000 metros para a linha da meta, Cavagna foi alcançado e o pódio da etapa ficou dividido nestes termos: Magnus Cort Nielsen (EF Pro Cycling) em primeiro (4h04m25s), Primoz Roglic (Jumbo-Visma) em segundo e Dion Smith (Mitchelton-Scott) em terceiro.

Esta foi a classificação oficial da etapa depois de inicialmente Rui Costa ter sido dado como terceiro classificado, após a discussão ao sprint com Roglic e Nielsen. Minutos mais tarde, a organização da Vuelta confirmaria Dion Smith como o último homem no pódio, empurrando o português para o 32.º posto.

Na geral individual, Rui Costa ocupa o 43.º lugar, a 1h39m44s do líder, Primoz Roglic, sendo que o melhor português é Nelson Oliveira (Movistar), em 39.º. Richard Carapaz é o segundo classificado, a 45s do camisola vermelha, enquanto Hugh John Carthy (EF) é terceiro, a 53s.