Há quatro anos que o Sporting não era líder isolado do campeonato, do tempo em que Jorge Jesus morava em Alvalade. Será nessa condição que os “leões” estão neste sábado, no Afonso Henriques, para defrontar o Vitória de Guimarães em jogo a contar para a sétima jornada e Rúben Amorim diz não que não há nenhuma pressão pela liderança e que ainda é muito cedo para concluir alguma coisa.

“O nosso processo não deixa de estar no início, e vai ter altos e baixos. Estamos bem classificados, mas está tudo no começo”, alertou nesta sexta-feira o técnico do Sporting, que lidera o campeonato com 16 pontos, mais um que o Benfica. “A motivação é a de sempre. É bom estar na frente, mas vale o que vale.”

Com a vitória em Tondela, Amorim completou uma volta (17 jogos) como treinador do Sporting, um período em que os “leões” tiveram mais pontos que todos os outros, mas Amorim diz que é apenas um bom sinal, nada mais que isso. “É uma volta completa, mas não diz nada. São campeonatos diferentes, é um bom sinal, mas vale o que vale”, reforçou.

E não é por estar na frente que Rúben Amorim vai mudar o plano, nem mudar de ideias, quaisquer que elas sejam, no mercado de transferências em Janeiro: “Não vamos planear qualquer coisa diferente. Aqui as coisas são planeadas com cabeça e com tempo, aqui há um processo, sabemos aquilo que queremos, mas temos é de vencer o próximo jogo.”