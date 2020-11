Liga reagenda três jogos por causa da covid-19

Um número de infecções por covid-19 muito significativo no plantel do Moreirense pôs em risco o jogo da 7.ª jornada da Liga e o fantasma da punição por falta de comparência chegou a pairar sobre os minhotos. Na noite desta sexta-feira, porém, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) veio dar conta do adiamento da partida, à qual se juntam outras duas do segundo escalão.

Uma reunião realizada com representantes da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), para acertar agulhas na gestão dos casos de covid-19 e na aplicação do respectivo protocolo sanitário nas competições, conduziu a esta decisão. Isto porque ficou assente que uma situação como a que assola actualmente o Moreirense configura uma justificação para não comparecer no terreno de jogo.

“O certo é que situações estão a existir de propagação do vírus dentro dos plantéis, atingindo um número muito significativo de jogadores. Face a tal situação, atestada por autoridade de saúde, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol foi do entendimento que o isolamento da totalidade do plantel por decisão da autoridade de saúde configura causa de justificação bastante para a falta de comparência ao jogo”, explicam os dirigentes da LPFP, em comunicado.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Nesse sentido, foi decidido reagendar três partidas dos campeonatos profissionais. O Moreirense-Paços de Ferreira fica agora marcado para 1 de Dezembro (21h45), o Estoril-Cova da Piedade jogar-se-á a 14 de Novembro (11h), e o Cova da Piedade-Benfica B desenrolar-se-á a 25 de Novembro (18h).

Num documento em que enaltece os progressos feitos até à data e que apela para que as boas práticas de saúde se mantenham, a direcção da LPFP sublinha também que outra das medidas tendentes a minimizar o impacto da covid-19 passa pelo “incremento do número máximo de jogadores por cada categoria constitutiva do plantel”, num total de 10%.