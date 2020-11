Liga: Não houve golos no Belenenses SAD-Rio Ave

O pontapé de saída da 7.ª jornada da Liga portuguesa de futebol foi dado sem golos. No Estádio Nacional, em Oeiras, o Belenenses SAD e o Rio Ave empataram e mantiveram distâncias entre si no campeonato.

Carlos Mané rematou com perigo aos 9’, numa saída rápida, e o Belenenses SAS respondeu com um remate perigoso de Rúben Lima, aos 25’, após cruzamento da direita. Um minuto antes, porém, Kritsyuk já tinha sido posto à prova num remate de André Pereira.

No segundo tempo, o Belenenses SAD criou perigo essencialmente de bola parada, num livre directo que foi devolvido pela trave, e num pontapé de canto concluído com um cabeceamento a rasar a trave.

O último lance de frisson do encontro, porém, pertenceu ao Rio Ave, que no tempo de compensação esteve perto de chegar ao triunfo. Ivo Pinto desequilibrou pela direita, numa boa iniciativa individual, e cruzou atrasado para o disparo, sem oposição, de Gelson Dala. A bola saiu muito por cima.

Este resultado mantém as duas equipas separadas por três pontos, com o Rio Ave no quinto lugar da classificação e o Belenenses SAD no 12.º.