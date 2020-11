The Art of Song e Right as Rain, duas propostas para um sábado musical no São Luiz

Com horários adaptados às regras ditadas pela pandemia, o Teatro São Luiz, em Lisboa, apresenta este sábado um programa duplo. Às 16h, Madalena Palmeirim apresenta o seu primeiro disco a solo, Right as Rain, com vários convidados, e às 19h o pianista Filipe Raposo e a cantora Rita Maria, ambos compositores, estreiam em palco o primeiro disco do seu projecto em duo, The Art of Song, depois da experiência de Live in Oslo (2018).

