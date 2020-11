Ver filmes numa sala de cinema só entre amigos já é possível em Portugal

Desde quinta-feira já é possível em Portugal reservar uma sala de cinema, em exclusivo, para um evento privado. A experiência será possível nos três complexos UCI Cinemas do país – El Corte Inglés (Lisboa), UBBO (Amadora) e Arrabida 20 (Vila Nova de Gaia). Em família, com amigos ou colegas, o cliente pode escolher entre os filmes em exibição, de segunda a quinta-feira, pagando pelo serviço 220 euros e podendo desfrutar de uma sala privada com um ecrã XXL. Serão permitidas até 20 pessoas, podendo esse número ser ampliado por um valor adicional.

A iniciativa é mais uma tentativa de diversificar a oferta das salas de cinema numa altura em que o decréscimo no número de espectadores e nas receitas de bilheteira devido à pandemia ameaça a sustentabilidade do sector. O serviço inclui um bilhete por espectador (até 20 pessoas) e um menu por pessoa (até 20 menus). Para além do visionamento de filmes, também é possível reservar as salas para competições de gaming, reuniões, aniversários, formações ou conferências, ou seja, eventos em que dispor de um grande ecrã e de som de qualidade constitua uma mais-valia. Como é evidente, e dada a actual situação sanitária, para qualquer uma das situações existem regras de segurança. Os bilhetes terão lugares atribuídos, que devem ser respeitados para que a segurança seja mantida e a distância física assegurada.

Recorde-se que a Associação Portuguesa de Defesa de Obras Audiovisuais (FEVIP) alertou na quinta-feira que mais de metade das salas de cinema pode encerrar até ao final do ano se não houver mecanismos de apoio excepcionais. “Estamos a atravessar um período negro, de que ninguém tem culpa, e temos de encontrar soluções, todos, que nos permitam ultrapassar isto, sob pena de fecharmos”, disse o director-geral da FEVIP, António Paulo Santos, citado pela Lusa. Segundo resolução do Conselho de Ministros que entrou em vigor na quarta-feira, as salas de cinema situadas nos 121 concelhos de Portugal continental sujeitos ao confinamento parcial passam a encerrar às 22h30.