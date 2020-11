Fernanda Fragateiro: “A arte funciona como uma espécie de pressentimento do mundo”

Com alguns milímetros de espessura, as novas esculturas de Fernanda Fragateiro fugiram da folha de papel. Numa artista prolífera e omnívora, em que tudo é poder ser material para criar, a sua escultura caminha em direcção à desmaterialização num intenso diálogo com o desenho. Na exposição na Galeria Filomena Soares, em Lisboa, a artista reflecte sobre o atelier como um lugar de repressão.