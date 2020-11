Os belos erros que Mary Halvorson semeia no seu caminho

Há já alguns anos que nos habituámos a ver em Mary Halvorson uma figura desconcertante no meio do jazz contemporâneo. A sua entrada em qualquer palco, como parte dos mais variados colectivos fazedores de linguagens radicais e transgressoras, parece sempre um glitch, uma anomalia, quando nos chega com um compostinho ar de senhora recatada de meados do século passado e a imaginamos encaixar na imagem cliché de professora ou bibliotecária por detrás dos seus óculos, bem arranjada e discreta, acompanhada com frequência de uma mala de senhora, como se fosse sentar-se à mesa para participar num encontro social avulso.

Continuar a ler