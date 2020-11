Novas regras de teletrabalho não afectam tribunais

As novas regras de teletrabalho não vão afectar o funcionamento dos tribunais, que vão continuar a fazer as diligências presenciais que estavam agendadas. A garantia é do Ministério da Justiça que clarifica que “a actividade dos tribunais não é alvo de qualquer medida especial” mesmo nos 121 concelhos sujeitos às medidas especiais, que incluem a adopção obrigatória do teletrabalho sempre que as funções o permitam.

