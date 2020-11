Há doentes do SNS no Algarve sem acesso a vales-cirurgia

Há doentes do SNS no Algarve que não estão a conseguir usar os vales-cirurgia, mecanismo que permite serem operados num hospital diferente daquele em que estão inscritos por já ter sido ultrapassado o tempo máximo de resposta recomendado. Em causa, explica a Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP), está a ausência de um número de compromisso necessário para que o vale-cirurgia seja pago e que tem de ser dado pelo Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA), não estando este a fazê-lo. O CHUA diz que nem todos os hospitais de destino estão a ter os mesmos procedimentos e afirma que o objectivo é realizar mais cirurgias na unidade pública.

Continuar a ler