Escritório partilhado, uma secretária e um computador: como funcionava a Doyen em Malta?

Para um dos fundos de investimento com mais sucesso no futebol, as instalações que serviam como sede da Doyen eram bastante modestas. Um pequeno espaço num edifício partilhado com várias outras empresas servia de morada oficial à Doyen Sports Investment, empresa que tinha em carteira activos – direitos de transferência de jogadores – no valor de dezenas de milhões de euros. As perguntas da defesa de Rui Pinto ao antigo gestor da Doyen, que acusa o hacker de extorsão, procuraram saber até que ponto ia a existência física da empresa, que escolheu Malta como país de nascimento.

