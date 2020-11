Duas guardas e quatro reclusas infectadas na prisão de Tires. Guardas prisionais ainda não foram testadas

Os números são diferentes consoante se fala com os serviços prisionais ou com o sindicato dos guardas prisionais. Mas uma coisa é certa: apesar dos seis casos positivos de covid-19 detectados na última semana no Estabelecimento Prisional de Tires e de haver três dezenas de pessoas em isolamento, só nesta quinta-feira parte das reclusas foram testadas pela primeira vez desde o início da pandemia e ao corpo da guarda prisional, que tem cerca de cem elementos, ainda não foi feito qualquer teste.

