“Disseram-me que devolução do material de Tancos estava a ser seguida pelo ministro. Pode ter sido para me transmitirem confiança”

O mentor do assalto a Tancos, João Paulino, declarou esta quinta-feira de manhã em tribunal que depois de ter pedido ajuda a um amigo que prestava serviço na GNR para entregar o material de guerra roubado lhe foi garantido que o processo tendente à devolução estava a ser acompanhado pelo então ministro da Defesa, Azeredo Lopes. O ex-fuzileiro não dá, porém, total credibilidade a estas afirmações: “Não sei, pode ter sido para me transmitirem confiança”.

Depois de ter retirado cerca de 300 quilos de material militar dos paióis na madrugada de 27 para 28 de Junho de 2017, segundo o que contou com a ajuda de apenas um amigo, João Pais, conhecido também por Caveirinha, e com um segundo homem nas imediações do recinto em missão de vigilância, João Paulino e os cúmplices foram surpreendidos nos dias seguintes com a repercussão do roubo dentro e fora de fronteiras.

Recorreu então a um amigo de infância, o ex-pára-quedista Bruno Ataíde, que se encontrava prestar serviço no núcleo de investigação criminal de Loulé da GNR, para o ajudar a entregar as granadas, os explosivos e tudo o resto.

Bruno e o seu superior hierárquico, o sargento Lima Santos, tiveram então vários encontros com o ex-fuzileiro para negociar a devolução. Primeiro só lhes disse que sabia onde estava o material, depois acabou por lhes confessar o seu envolvimento, embora sem entrar em detalhes. “Disseram-me: ‘Isto está a ser seguido pelo ministro da Defesa’. Não sei, se calhar disseram-mo para me transmitirem confiança”.

Azeredo Lopes é arguido neste processo por, alegadamente, ter aceitado a devolução do armamento em troca da impunidade do ex-fuzileiro e dos seus cúmplices, que segundo o Ministério Público são oito e não apenas três.

A impunidade, diz João Paulino ter-lhe sido prometida pelos dois agentes da GNR com quem tratou de tudo, embora ciente de que ambos teriam autorização superior para o fazerem. De quem, não lhe terão contado.”Garantiram-me que não me iria acontecer nada”. Nem a si nem aos colegas, relata. Por várias vezes o guarda e o sargento da GNR terão insistido com ele para que falasse com outros militares sobre o roubo e a devolução. Mas sempre se furtou a isso: “Não quis. Insistiram várias vezes para que fosse com eles às instalações da Judiciária Militar”.