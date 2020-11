PAN admite progressos na negociação do OE com o Governo

Uma semana depois da aprovação do Orçamento do Estado para 2021 (OE 2021) na generalidade, as negociações entre os partidos e o Governo prosseguem e vão sendo feitos acordos para garantir que a proposta vence a próxima fase, a votação na especialidade. Do lado do PAN, foram já acordadas 30 medidas que deverão ser incluídas na proposta orçamental. Entre as prioridades apontadas pelo partido de André Silva está a criação de um portal de transparência para a gestão dos aproximadamente 57,9 mil milhões de euros em fundos comunitários que chegarão para responder à crise económica, durante os próximos dez anos. Além das propostas que quer ver incluídas no OE 2021, o Pessoas-Animais-Natureza (PAN) conseguiu outro trunfo: aumentar a idade mínima para estar presente ou participar em eventos de tauromaquia. A idade ainda não está fixa (pode ser 16 ou 18 anos), mas a mudança deverá acontecer até Março do próximo ano.

