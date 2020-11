Marcelo prepara-se para marcar as presidenciais para 24 de Janeiro

O Presidente da República está preparado para marcar as eleições presidenciais para o dia 24 de Janeiro de 2021, respeitando a tradição de que aconteçam no penúltimo domingo desse mês, de forma a que seja possível realizar uma segunda volta no mês de Fevereiro, caso seja necessário. De acordo com as leis, o mandato presidencial começa a 9 de Março e, para ser eleito à primeira volta, o candidato mais votado tem de obter mais de 50% dos votos.

Continuar a ler