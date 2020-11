O que aconteceu nos anteriores estados de emergência? E o que esperar agora?

A 18 de Março, exactamente 16 dias após ter sido confirmado o primeiro caso de covid-19 em território nacional, Portugal entrou em estado de emergência pela primeira vez. Seria a primeira de três quinzenas neste estado de excepção constitucional. Depois disso e com a chegada do desconfinamento, o seu regresso foi por várias vezes descartado, mas o aumento de novos casos de covid-19 voltou a colocar a hipótese em cima da mesa.

Embora o primeiro-ministro tenha afirmado aos partidos que não tencionava voltar a pedir o regresso do estado de emergência antes da segunda quinzena de Novembro, a situação alterou-se em 48 horas. Na segunda-feira, António Costa reuniu-se com o Presidente da República e, após um encontro mais longo do que o que a agenda fazia prever, anunciou ter pedido ao Chefe do Estado o regresso ao estado de emergência, mais suave e diferente dos primeiros.

Na véspera de este regime excepcional ser aprovado pelo Parlamento, o PÚBLICO recorda algumas das principais medidas que foram implementadas em cada uma das fases iniciais de combate à propagação de covid-19 (doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2).

O que aconteceu no 1.º estado de emergência (de 18 de Março a 2 de Abril)

Foi imposto o dever de recolhimento domiciliário;

Foi suspenso o direito à greve ou a manifestações;

O regime de teletrabalho passou a ser obrigatório, independentemente do vínculo laboral, sempre que as funções em causa o permitiam;

O comércio a retalho e a restauração fecharam portas (os restaurantes passaram a funcionar apenas em regime de take-away);

Apenas se mantiveram abertas as lojas com bens de primeira necessidade (como mercearias e supermercados), mas passaram a ter um limite de pessoas com base no tamanho do espaço;

Foi suspensa a actividade de cabeleireiros, bares e salões de beleza;

Doentes com covid-19 ou pessoas em situação de vigilância activa (por decisão da autoridade de saúde) ficaram proibidos de sair de casa ou do hospital e deviam cumprir isolamento;

Foi estabelecido um dever especial de protecção para os maiores de 70 anos; imunodeprimidos; hipertensos; diabéticos; doentes cardiovasculares; portadores de doença respiratória crónica e doentes oncológicos. (na prática, estas pessoas só podiam sair de casa por razões muito excepcionais e estritamente necessárias, como por exemplo para comprar comida ou ir à farmácia);

As deslocações restringiram-se ao necessário;

Foram proibidas as celebrações de cariz religioso e de outros cultos que implicassem uma aglomeração de pessoas;

Os funerais passaram a estar limitados (com regras definidas por cada autarquia);

O exercício físico no exterior passou a ter de ser feito sozinho e com uma curta duração;

Quem entrava em Portugal podia ser obrigado ao “confinamento compulsivo”;

Retomou-se o controlo fronteiriço de pessoas e bens.



Leia aqui o decreto que estabeleceu o primeiro estado de emergência

O que aconteceu no 2.º estado de emergência (de 3 a 17 de Abril)

Foi proibida a deslocação para fora do concelho de residência durante o período da Páscoa (entre 0h de 9 de Abril e as 24h de 13 de Abril);

Foram proibidas as deslocações entre concelhos mesmo em casos de filhos com residência alternada;

As deslocações entre concelhos foram permitidas nos casos de deslocação para o trabalho (mediante comprovativo da entidade patronal) e para consultas de saúde;

O tráfego aéreo de passageiros foi limitado;

Os ajuntamentos foram limitados a cinco pessoas;

Doentes passaram a estar isentos de taxa moderadora tanto no diagnóstico como no tratamento de covid-19;

Foram concedidos 14 indultos a reclusos idosos e vulneráveis à covid-19, com um perdão parcial nas penas de prisão até dois anos ou dos últimos dois anos de pena de prisão.

O que aconteceu no 3.º estado de emergência (18 de Abril a 2 de Maio)

A pesca ao fim de semana em rios, rias ou docas, bem como da Galiza ao Golfo do Cádis passou a estar proibida (o Governo justificou a medida com base na necessidade de regularizar o mercado e valorizar o sector; a medida terminou com o fim do terceiro estado de emergência);

Houve uma reabertura gradual dos sectores de actividade, com horários de funcionamento adaptados, por dimensão da empresa em termos de emprego, da área do estabelecimento ou da sua localização geográfica”;

Manteve-se a possibilidade de confinamento compulsivo, bem como de estabelecimento de cercas sanitárias;

Foi reposto o direito de participação na legislação do trabalho das comissões de trabalhadores, associações sindicais e associações de empregadores;

Abriu-se uma excepção para que as centrais sindicais pudessem assinalar o 1.º de Maio, dia do Trabalhador.

Quais as medidas actualmente em vigor nos 121 concelhos com restrições mais apertadas?

Teletrabalho obrigatório sempre que possível, salvo oposição fundamentada do trabalhador (para as empresas que não tenham possibilidade de teletrabalho, continua a obrigação de desfasamento dos horários de trabalho);

Ajuntamentos limitados a cinco pessoas;

Imposição de dever cívico de recolhimento, com excepções: razões médicas, trabalho, ensino, visitas a lares ou estruturas residenciais para idosos e pessoas com deficiência, serviços (como correios ou bancos), cuidar de alguém, ou saídas do território continental;

As lojas encerram às 22h;

Os restaurantes devem encerrar às 22h30 (o limite em vigor é 1h) e o limite de pessoas na mesma mesa é de seis pessoas, a não ser que pertençam todas ao mesmo agregado familiar.

E no resto do território?

Uso obrigatório de máscara na rua nos casos em que não é possível manter o distanciamento;

Para todo o país, continuam a ser permitidas as feiras e mercados e as actividades culturais;

Os ajuntamentos estão limitados a cinco pessoas.

E o que se espera do novo estado de emergência?

O documento do Governo ainda não é conhecido (apenas o do Presidente da República, que identifica os direitos que podem ser restringidos). Nas palavras de Marcelo Rebelo de Sousa, este estado de emergência é “muito limitado e de efeitos largamente preventivos”. São eles:

Imposição de controlo de temperatura à entrada de transportes públicos, por exemplo, para despiste de covid-19;

Possibilidade de obrigar à realização de testes de diagnóstico de covid-19 para regressar ao trabalho, por exemplo;

Criação de mais restrições à circulação impostas pelas autoridades públicas competentes, “designadamente nos municípios com nível mais elevado de risco";

Proibição de circulação na via pública (recolher obrigatório) durante determinados períodos do dia ou determinados dias da semana;

Requisição de serviços ao sector privado da saúde para aliviar a resposta do Serviço Nacional de Saúde “mediante justa compensação";

Mobilização de militares e funcionários públicos para os rastreamentos de contactos e no seguimento de pessoas em vigilância activa.