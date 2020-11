Cuba vai ser a próxima vila alentejana a criar um centro de recolha oficial de animais

O Centro de Recolha Oficial de Animais de Cuba, no distrito de Beja, vai ser construído num terreno municipal situado nas imediações do parque de materiais e viaturas da autarquia e afastado do centro urbano e das áreas residenciais e comerciais da vila, refere o município alentejano, em comunicado enviado à agência Lusa.

Segundo a autarquia, o centro será composto por um edifício de apoio, um bloco de boxes para alojamento e uma área verde e de circulação exterior de animais.

O edifício de apoio irá albergar os serviços gerais de enfermaria, um gabinete veterinário, atendimento e “salas de quarentena e de occisão”. O bloco de boxes incluirá uma área coberta e outra exterior fechada para movimentação livre de animais.

Já a área verde e de circulação exterior poderá ser usada para movimentação e descompressão de animais em grupo ou individualmente e também servir de enquadramento paisagístico ou para permanência de público.

A Câmara de Cuba informa que já foi aprovada a candidatura que apresentou em Maio de 2018 para obter co-financiamento para a criação do centro no âmbito do Programa de concessão de incentivos financeiros para a construção e a modernização de centros de recolha oficial de animais de companhia.

Com a aprovação da candidatura, o município já garantiu um co-financiamento para a construção do centro no valor de 50 mil euros, o equivalente a 35% do investimento total.

Este co-financiamento de 50 mil euros fica “abaixo do previsto”, refere o município, frisando que “fará um esforço suplementar” para assumir a restante verba de 89 mil euros por considerar que “é necessária” a criação do Centro de Recolha Oficial de Animais de Cuba, “numa área de actuação que se revela cada vez mais importante”.