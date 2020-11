Em 1997, a RTP1 passava uma série sobre a vida de adolescentes num colégio chamada Riscos. Uma destas adolescentes era a Rita (Sara Gonçalves), com um estilo muito irreverente. O professor Abel (José Wallenstein) sentia que as minissaias e os decotes pronunciados que a Rita usava eram uma provocação para ele, e assediava-a constantemente. Num dos episódios, o professor Abel viola a Rita. A cena não era demasiado gráfica, mas recordo-me bem dela, e da cena seguinte, em que a Rita estava na banheira, a chorar desesperada, para se tentar livrar do asco que se tinha apoderado dela. Literalmente. Que tinha literalmente possuído o corpo dela, contra a sua vontade. Eu tinha sete anos quando vi esta série, quando tomei consciência do crime de violação e, até hoje, não consigo ver nenhuma cena de violação em filmes ou séries.

Hoje deparei-me com a expressão “Estupro culposo não existe” e fui ler o que a desencadeou: a Mariana terá sido violada pelo André numa festa em Florianópolis, no Brasil. Mariana Ferrer é influencer digital e publica várias fotos sensuais nas suas redes. André de Camargo Aranha é um empresário bem-sucedido na área futebolística. A Mariana e o André foram a uma festa e subiram para um camarim privado, onde a Mariana se sentiu grogue, suspeitando ter sido dopada (ainda que não tenha sido encontrado álcool ou droga nos seus exames toxicológicos).

O juiz Rudson Marcos sentenciou que esta violação é culposa – “estupro culposo” – porque o André não tinha como saber que a Mariana não estava nas suas plenas capacidades e, portanto, não sabia que a Mariana não queria fazer sexo, pelo que não existiu, no seu acto, intenção de dano.

A Mariana era virgem, facto que foi provado pericialmente, e terá sido violada pelo André. Inicialmente, este acontecimento foi classificado como “estupro de vulnerável”, após recolha de ADN do André na roupa da Mariana e outras provas consideradas relevantes. Hoje, porém, ficámos a saber através do The Intercept que o juiz Rudson Marcos sentenciou que esta violação é culposa – “estupro culposo” – porque o André não tinha como saber que a Mariana não estava nas suas plenas capacidades e, portanto, não sabia que a Mariana não queria fazer sexo, pelo que não existiu, no seu acto, intenção de dano. E eu estava a ler isto e lembrei-me da Rita do Riscos, a lavar as marcas da humilhação, e do professor Abel, que não tinha como saber que as minissaias que a Rita usava não eram para o seduzir nem provocar.

Em 2018, o número de 180 violações por dia foi um recorde no Brasil. Em Portugal, em 2017, a violação foi o crime violento que mais aumentou. Efectivamente, a leitura de acórdãos de tribunais em sentenças de violação em Portugal não é algo que nos dignifique, e não nos afasta tanto assim da miséria humana a que tivemos acesso hoje, com excertos do julgamento da Mariana, que ouviu que as suas fotografias eram “ginecológicas” e que as suas lágrimas, enquanto exigia respeito ao tribunal, eram de “choro dissimulado, falso e […] lábia de crocodilo”. Divagações sobre o não ou a convicção com que é proferido, a resistência física…

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O mais perturbador é que nestes exercícios de palavra da potencial vítima contra a do alegado agressor, tende a ser o agressor o mais vulnerável: porque não percebeu, porque a vítima não foi suficientemente clara. E a vítima tende a ficar do outro lado, porque não reagiu como devia, porque não disse o que devia, porque não estava suficientemente vestida, porque estava demasiado sensual, porque devia ter estado mais sóbria. Nos crimes de violação, mais do que uma presunção de inocência do agressor, assistimos muitas vezes a uma presunção de culpabilidade da vítima. As vítimas de violação que, como nenhumas outras, e por todos os sins e por todos os nãos, se “põem a jeito”.

Reconheço na agressão sexual um dos crimes mais hediondos. E “estupro culposo” não existe! No caso da Mariana e do André, o que mais me causa necessidade de partilhar esta minha opinião não é apenas a ilibação de um potencial agressor sexual porque, no limite, não tenho como saber onde está a verdade. É, sim, a criação de um conceito que não existe, em nome da presunção de inocência do André. Que na verdade é sentenciado por ter cometido estupro/violação, mas não é punido. Se é violação, é com intenção, é crime e tem que ser punido. Actos existirão, sem dolo, sem intenção maliciosa, mas, se assim for, não são violações. E é o desequilíbrio da mesma presunção de inocência que não se aplica à Mariana.

Mais populares A carregar...

No Riscos, a Rita mudava de escola, de morada, de vida. Não sei o que fará a Mariana. Mas lamento, enquanto mulher, mas sobretudo enquanto ser humano, que se invente um conceito para proteger um provável culpado, que tenha que ser a vítima a abdicar de mais do que já abdicou, a passar por mais do que já passou, pelos preconceitos que estão martelados na pedra estéril da cabeça de alguns decisores.