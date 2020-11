É isto um presidente americano?

Há dois dias escrevi um texto a dizer que terça-feira seria o último dia de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos da América. Parece que me enganei por um dia ou dois, porque a vitória de Joe Biden está a demorar mais do que se previa, e a contagem arrastou-se mais do que o esperado. Mas o mais importante nesse texto não era a previsão do vencedor, mas sim a minha afirmação de que estas eleições se resumiam ao confronto entre um candidato decente e um candidato indecente, e que o desaparecimento de Trump da Casa Branca representaria também o desaparecimento de uma certa indecência especialmente corrosiva, que tem vindo a danificar os pilares da democracia americana.

