Orçamento de Estado, PCP e social-democracia

A propósito do desaire eleitoral do PS nos Açores, escreve o leitor Mário Pires Miguel que o fascismo dos anos 20 e 30 do séc. XX se alimentou “da incapacidade da social-democracia (PS) em toda a Europa, mas especialmente na Alemanha, de dar resposta à crise económica que levou à miséria milhões de trabalhadores (...)”. Não se trata de ignorância histórica, mas tão somente da repetição, passado um século, das teses do Partido Comunista Alemão (KPD) que, pela voz dos seus dirigentes de então Ernst Thälmann (em Setembro de 1932) e W. Ulbricht (em Janeiro de 1933), elegeram a social-democracia (SPD) como factor decisivo da fascização da Alemanha e principal inimigo a combater. Mais: equipararam a República de Weimar ao fascismo. E não se coibiram de fazer greves conjuntas com o partido nazi (NSDAP), como na greve dos transportes de Berlim em 1932, entre outras acções em comum.

Parece, portanto, que Estaline com a sua conhecida máxima de que “Fascismo e social-democracia são irmãos gémeos” continua a ter os seus seguidores entre os comunistas portugueses.

Teresa Seruya, Lisboa

BE não prefere direita à “geringonça"

Não acredito, de forma alguma, que o BE prefira a direita à “geringonça”. Se houver eleições antecipadas, não chegando a legislatura ao fim, devido à instabilidade na esquerda, o “terramoto político”, que foram as eleições nos Açores, poderá fazer-se sentir no Continente, havendo também uma maioria de direita. Ou basta que o PSD seja o partido mais votado, o que não é de todo em todo impossível. A última sondagem da Aximage dá pouco mais de 35 por cento ao PS e mais de 27 ao PSD. A distância entre os dois partidos vai encurtando, o que é mau presságio para a nossa esquerda.

Seria assim conveniente que o BE e o PS se reconciliassem, mantendo a chama da “geringonça” bem acesa, cumprindo a legislatura e também com o empenhamento sempre útil do PCP.

Foi com satisfação que ouvi Catarina Martins falar do estado de emergência, à saída de Belém, tendo notado uma certa moderação em relação ao PS, bem diferente do radicalismo evidenciado na discussão e votação do OE2021. A coordenadora do Bloco de Esquerda congratulou-se pelo facto de o PS, tal como o BE defende, admitir alterações legislativas, e embora o estado de emergência não lhe pareça o mais adequado, só se pronuncia em definitivo depois de saber o que será proposto.

Após cinco anos de vida, parece-me que o acordo de esquerda não está esgotado. Tem ainda muito para dar, mas para isso será necessário que a estabilidade na esquerda, que António Costa sempre defendeu, evite mais sobressaltos, como o do OE.

Depois de vencer a pandemia, que não é, seguramente, eterna, Costa tem tempo até 2023 de recuperar Portugal e cuidar do futuro. Os portugueses sabem bem que o PSD dificilmente faria melhor.

Simões Ilharco, Lisboa