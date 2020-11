Trump contesta judicialmente a contagem dos votos em quatro estados dos EUA

A eleição presidencial norte-americana ainda não tem um vencedor declarado e tudo indica que o seu desfecho será decidido na meia dúzia de estados cuja contagem de votos ainda prossegue.

Depois de ter declarado vitória na noite eleitoral, com milhões de votos por contar, e de ter revelado que iria recorrer ao Supremo Tribunal para travar a contagem dos votos antecipados e por correspondência em vários estados, denunciando uma “enorme fraude”, o Presidente dos Estados Unidos já começou a mobilizar a sua equipa para algumas dessas batalhas judiciais.

Através do Twitter, Donald Trump anunciou processos judiciais no Michigan, Pensilvânia, Geórgia e Carolina do Norte. Na lista oficial de acções movidas pela sua campanha, não consta, no entanto, a Carolina do Norte, mas entra o Wisconsin.

O que é que é alegado pelos republicanos em cada um destes estados, quantos votos valem no Colégio Eleitoral e quais os resultados eleitorais já conhecidos?

Wisconsin

A equipa do Presidente dos EUA exige uma recontagem imediata de todos os votos no Wisconsin, um estado que equivale a dez “grandes eleitores” no Colégio Eleitoral e que, com 98% dos votos contabilizados, dá a vitória a Joe Biden, por uma margem de cerca de 20 mil votos.

Bill Stepien, director de campanha de Trump, diz que “foram reportadas irregularidades em vários condados do Wisconsin”, que “levantam dúvidas graves sobre a validade dos resultados”.

Meagan Wolfe, administradora da comissão eleitoral do estado, rejeitou, no entanto, as denúncias e, citada pelo Washington Post, garantiu que a contagem dos votos “se processou de uma forma bastante normal”.

Michigan

No estado do Michigan, que vale 16 votos no Colégio Eleitoral, a equipa jurídica do Presidente pretende que a contagem dos votos entre “em pausa”, “até ser garantido um acesso significativo” dos seus observadores ao processo, escreve o Detroit News.

Os republicanos acusam as autoridades eleitorais de terem negado o acesso a “inúmeros locais de contagem”, particularmente em Detroit, e querem que todos os votos que foram contabilizados durante o período em que foram “impedidos” de monitorizar a eleição sejam novamente abertos e registados.

Com 98% da contagem feita, Biden vai à frente de Trump, com 50,4% contra 48%.

Pensilvânia

É o estado mais apetecível dos quatro – quem o vencer “leva” 20 votos seus para o Colégio Eleitoral – e é, também por isso, o que mais barulho promete causar nos próximos dias, caso um dos candidatos venha a depender dele para ser declarado vencedor.

Poucos dias antes da eleição, o Supremo Tribunal do estado da Pensilvânia permitiu a contagem de todos os boletins de voto por correspondência legalmente carimbados até ao dia 6 de Novembro (sexta-feira).

O processo judicial movido pela equipa de Trump pretende contrariar essa decisão, levando-a, se for possível, até ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos.

Já foram contabilizados 89% dos votos neste estado e o Presidente (50,7%) está à frente de Joe Biden (48,1%).

A equipa de campanha do Presidente teme que os votos por correio virem o jogo a favor dos democratas.

Geórgia

No estado da Geórgia, onde a luta eleitoral está renhida, as preocupações de Trump estão centradas particularmente no círculo eleitoral de Chatham County.

Segundo o subdirector da campanha do Presidente, Justin Clark, foram depositados 53 boletins já depois do fecho das urnas, no dia 3, que estarão misturados com outros votos lícitos.

De acordo com a Fox News, a acção apresentada pelos republicanos solicita uma investigação ao círculo eleitoral em causa e pede à Justiça estadual que acompanhe a chegada de todos os votos por correspondência às mesas de voto e que impeça que sejam contabilizados.

“Com estas acções decisivas, o Presidente Trump está a dizer a todos os americanos que vai fazer tudo o que pode para garantir a integridade desta eleição, para o bem da nação”, sublinhou Clark.

Com 96% dos votos contabilizados, Trump lidera por uma curtíssima margem de cerca de 20 mil votos na Geórgia. Tem 49,6% e Biden tem 49,2%.