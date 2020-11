Terrorismo: Macron pede reforço de controlos de fronteiras dentro de Schengen

O Presidente francês, Emmanuel Macron, pediu um aumento de controlos fronteiriços na zona Schengen, depois dos ataques terroristas recentes em França e a na Áustria.

Macron fez as declarações na zona de fronteira com Espanha, onde anunciou que o seu país vai aumentar os controlos com mais polícia, duplicando o actual número para um total de 4800 agentes. Este aumento visa controlar imigração irregular e “uma ameaça de terrorismo crescente”.

“Sou a favor de uma reformulação profunda de Schengen e de se repensar a sua organização e aumentar a nossa segurança fronteiriça comum”, disse Macron.

França, que tem a maior comunidade muçulmana da Europa, tem sofrido vários ataques islamistas nos últimos anos. Num dos últimos um tunisino armado com uma faca degolou uma mulher e matou mais duas outras pessoas numa igreja em Nice, na semana passada. Já na Áustria, o atacante que matou quatro pessoas na segunda-feira em Viena nasceu no país e tinha dupla cidadania, austríaca e da Macedónia do Norte.

O ataque em Viena foi reivindicado pelo grupo islamista Daesh.

França está em estado de alerta de segurança máxima, e há milhares de soldados deslocados para proteger locais de oração e escolas.