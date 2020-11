Presidente do Kosovo demite-se para enfrentar acusações de crimes de guerra

Liderou a guerrilha durante a guerra de 1998-1999 com a Sérvia e é o principal dirigente do Kosovo desde que o país declarou a sua independência, em 2008. Esta quinta-feira, Hashim Thaçi deixou de ser Presidente. “Demito-me”, disse aos jornalistas em Pristina, explicando ter sabido que a Câmara Especial para o Kosovo vai confirmar a sua acusação por crimes contra a humanidade e de guerra.

Antes de uma breve cerimónia no seu gabinete para transferir o poder para o presidente do Parlamento Vjosa Osmani, Thaçi disse que deixa o cargo para “proteger a integridade da presidência do Kosovo”. O Governo fez saber que a “Constituição e as leis em vigor garantem uma transição clara de poderes e o exercício de responsabilidades sem qualquer vácuo institucional”.

Thaçi comandou os guerrilheiros do Exército de Libertação do Kosovo (KLA). A sua demissão coincide com a notícia de que o seu principal aliado, Kadri Veseli, também foi formalmente acusado e vai viajar para Haia, nos Países Baixos, onde funciona o tribunal criado em 2015 para julgar os crimes de guerra cometidos pelos kosovares albaneses. Veseli, que actualmente é deputado e líder do Partido Democrático (oposição), já foi presidente do Parlamento e director das secretas do país.

Também esta quinta-feira foi detido Jakup Krasniqi, veterano político do Kosovo (presidiu igualmente ao Parlamento) e ex-porta-voz do KLA. Sabe-se que Krasniqi já foi transferido para Haia, depois da detenção, durante um raide da Missão Europeia de Polícia e Justiça no Kosovo (Eulex) em sua casa, nos arredores da capital.

Tal como Thaçi, Krasniqi é acusado de crimes contra a humanidade e de guerra.

De acordo com a versão inicial da acusação, divulgada em Junho, o agora ex-Presidente é acusado, em conjunto com outros nove antigos comandantes, de responsabilidade criminal “por quase cem assassínios” e de tortura, perseguições e desaparecimentos forçados de “centenas de vítimas kosovares albanesas, sérvias, roma e de outras etnias”, incluindo opositores políticos, num total de dez crimes.

Tudo isto durante o curto mas sangrento conflito e antes da intervenção da NATO, em 1999, que obrigou a Sérvia a recuar. A guerra deixou mais de dez mil mortos e 1641 pessoas ainda são dadas como desaparecidas.

Justificando a decisão de tornar pública uma acusação que o tribunal ainda não confirmara, o procurador que se ocupa do caso explicou na altura que respondia assim a sucessivos esforços de Thaçi e de Vaseli para “obstruir e minar” o trabalho do tribunal, acrescentando que ambos terão tentado revogar a lei que criou a Câmara Especial para o Kosovo.

Criado na sequência de um relatório do Conselho da Europa de 2011 onde se acusa os combatentes do KLS de assassínio e de tráfico de órgãos retirados dos prisioneiros, este tribunal rege-se pela lei kosovar, mas tem juízes, procuradores e funcionários internacionais. Decidiu-se que teria sede em Haia para evitar a instabilidade que poderia provocar se funcionasse no Kosovo.

Thaçi foi eleito primeiro-ministro nas primeiras eleições desde a declaração de independência (que a Sérvia continua sem reconhecer), em 2010, foi chefe do Governo em duas ocasiões e ministro dos Negócios Estrangeiros antes de ser Presidente.