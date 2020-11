Indefinições, contagens e pedidos de recontagem nos EUA

O podcast do PÚBLICO sobre política norte-americana, num episódio duplamente especial. Um live digital inserido no Podes 2020, dois dias depois das eleições nos Estados Unidos. Alexandre Martins, David Pontes e Ruben Martins fazem a avaliação possível dos resultados e do seu impacto no futuro país.

Subscreva o P24 e receba cada episódio logo de manhã. Para ter o PÚBLICO nos seus ouvidos, clique aqui se estiver num iPhone, se preferir o Spotify pode clicar aqui, estamos também no SoundCloud e nas aplicações para podcasts.

Conheça outros podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts.