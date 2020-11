Biden à espera da sua Pensilvânia para chegar à Casa Branca

À medida que a contagem dos votos se aproxima do fim na conturbada eleição presidencial nos EUA, o candidato do Partido Democrata, Joe Biden, está a um pequeno passo de se tornar no 46.º Presidente norte-americano, barrando o caminho de Donald Trump para um segundo mandato. Para Biden, a chave da Casa Branca passava por vencer na Pensilvânia, ou então esperar por uma outra combinação de resultados na sexta-feira, apesar da ofensiva nos tribunais da campanha de Trump para travar a contagem de votos em vários estados.

