Como a Bélgica perdeu o controlo do coronavírus?

Com uma área total de 30.689 quilómetros quadrados, um terço do território português, e uma população de 11,4 milhões de habitantes, a Bélgica tem-se destacado entre os países da UE, pela negativa, pela sua gestão da pandemia. Neste P24 ouvimos a correspondente do PÚBLICO na Bélgica, Rita Siza.

