Quem é o britânico mais fashion? Vogue escolhe o príncipe Carlos

Reuters/POOL New

As noras, Kate e Meghan, costumam ser elogiadas pelo seu sentido para a moda, mas o príncipe Charles, 71 anos, conhecido por remendar e remendar as suas roupas, provavelmente seria o ícone mais improvável quando se fala de estilo britânic. Pelo menos até agora. A Vogue elogiou o seu estilo intemporal.

Mais A carregar...

“Sempre admirei a maneira como se veste”, confessou Edward Enninful, director da Vogue britânica, numa entrevista para a última edição da revista de moda.

O elogio ao seu bom gosto e forma intemporal de vestir surpreendeu o herdeiro ao trono, que costuma usar fato com gravata e lenço a combinar. “Eu pensei que era como um relógio parado...”, comentou, rindo. “Estou muito feliz que pensar que tenho estilo. Eu preocupo-me com os detalhes e as cores”, refere o príncipe.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os membros masculinos da família real britânica geralmente ficam em segundo plano em relação aos femininos quando se trata de moda.

Kate, mulher do filho mais velho de Carlos, o príncipe William, já apareceu na capa da Vogue; e Meghan, mulher do irmão mais novo de William, Harry, foi convidada para editar a revista.

Carlos, que há décadas faz campanha pela causa ambiental, foi entrevistado pela revista sobre o seu compromisso com a moda sustentável, algo que declara levar muito a sério. “Eu sou uma daquelas pessoas que odeia deitar coisas fora. Portanto, prefiro mantê-las, mesmo que seja preciso coser ou reparar do que abandoná-las”, revela, apelando aos fabricantes e consumidores para não desperdiçarem.