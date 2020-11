“Vamos conservar o que é nosso”: cozinheiros apresentam receitas com conservas

Como é que se põe os portugueses a consumir mais conservas? Ajudando-os a ter ideias criativas sobre como as usar. Atum em lata não serve só para misturar com arroz ou com grão. Por isso, a Associação Nacional de Industriais de Conservas de Peixe (ANICP) desafiou um grupo de jovens chefs a apresentarem receitas que valorizam estes produtos, numa campanha baptizada como “Vamos conservar o que é nosso”.

Bernardo Agrela (do projecto Praça, que está a nascer no Hub Criativo do Beato, em Lisboa) é o primeiro e apresenta já esta quinta-feira na sua conta de Instagram a primeira receita, passo a passo: cavala fumada com puré de castanhas e cebola caramelizada e redução de vinho do Porto.

Seguem-se Leonor Godinho (Musa da Bica, Lisboa, que vai usar dourada com tomilho e mexilhão fumado).

Já no dia 12, será a vez de Pedro Abril (Chapitô à Mesa, Lisboa, que apresenta carapau), e, no dia 19, chega Luís Gaspar (Sala de Corte, Lisboa, que trará uma receita com bacalhau), sempre nas respectivas contas de Instagram e sempre à noite.

O comunicado que apresenta a iniciativa sublinha que todas as receitas serão “facilmente reproduzidas em casa”.