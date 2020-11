Stay: há novo hotel perto do Aeroporto de Lisboa

O nome não engana e não podia ter mais palavras-chave: Stay Hotel Lisboa Aeroporto. Sem outras pretensões, pretende ser uma proposta prática e eficiente para quem precisa ou opta por pernoitar perto do aeroporto Humberto Delgado.

Construído de raiz, começou a receber hóspedes este mês e é o terceiro hotel da rede Stay Hotels em Lisboa – está também no Chiado e Saldanha – e o 11.º no país. Uma das jóias do portefólio deste grupo, assinale-se, é o centenário Grande Hotel de Paris que, apesar do baptismo francês, é um clássico do Porto, aliás até o mais antigo da cidade.

Agora junto ao aeroporto de Lisboa, a cerca de 3,5 km na Portela (Rua Vasco da Gama), a Stay propõe 84 quartos e algumas mais-valias para quem se prepara para levantar voo: pequeno-almoço, no quarto ou sala, das 4h às 12h; snacks 24h/dia e um Airport Point com “informação em tempo real sobre os voos”.

O hotel tem wi-fi em todos os espaços e um parque de estacionamento privado com 26 lugares.

No site do Stay Lisboa Aeroporto já há promoções disponíveis: desde 31,50 euros por noite para reservas antecipadas. Em algumas buscas para os próximos dias, o prémio por noite anda em redor dos 35 euros.

Segundo a empresa, o hotel representa um investimento de cerca de 1,65 milhões de euros e está adaptado em matéria de higiene e segurança para as directivas de combate à pandemia, ostentando o selo Clean & Safe do Turismo de Portugal.