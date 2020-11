Particulares e empresas pediram mais 25 mil moratórias de crédito em Setembro

Em Setembro, último mês em que particulares e empresas ainda puderam pedir acesso às principais moratórias de crédito, 24.729 novos contratos passaram a ser abrangidos pela medida de suspensão temporária dos pagamentos mensais de capital e juros, ou apenas uma das componentes. Desde que foram criadas as moratórias, no final de Março, para minimizar os impactos da pandemia de covid-19, foram abrangidos 751.725 contratos.

Recorde-se que, por decisão da Autoridade Bancária Europeia (EBA, na sigla em inglês), terminou a 30 de Setembro o prazo de acesso às moratórias de crédito ao abrigo de um regime especial para consumidores (não representando incidentes de crédito) e para instituições financeiras (não contando como crédito em incumprimento).

Do total de moratórias aprovadas, as apresentadas por consumidores (famílias) representaram a maioria (71%), sendo as demais operações relativas a empréstimos concedidos a empresas, empresários em nome individual (ENI) e outros (29%), revelam os dados divulgados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal (BdP).

Ainda do total dos contratos, sobressaem, com 42%, os empréstimos à habitação e outros créditos hipotecários, num total 317.606, revelam os dados divulgados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal. Os contratos de crédito ao consumo ascenderam a 217.787, e os restantes 216.332 a empresas, ENI e outros representaram 216.332.

O número total de pedidos de acesso foi mais elevado que os concedidos, atingindo 812.214 contratos, mas 60.489 não preencheram os critérios ou ainda estão em apreciação, adianta o regulador.

Na informação divulgada, o BdP não revela a percentagem de créditos abrangidos pela moratória públicas e pelas privadas, bem como os montantes créditos em causa em causa.