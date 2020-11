Mercados europeus valorizam depois de recordes nos EUA

Os principais mercados europeus abriram esta quinta-feira em terreno positivo, depois de mais um dia de indecisão das eleições dos EUA ter encerrado com valorizações em Wall Street.

Na abertura, Paris subiu 2,44%, Milão 1,96%, Frankfurt 1,95%, Londres 1,67% e Madrid 0,45%. O principal índice português, o PSI20, iniciou a negociação a ganhar 0,70%, para os 4.096,48 pontos.

Desde então, os ganhos atenuaram-se durante a manhã, também à luz das últimas previsões da Comissão Europeia, que está agora mais pessimista para a recuperação da região em 2021.

Os mercados norte-americanos registaram ontem um dos melhores desempenhos pós-eleições, com o índice tecnológico Nasdaq a ganhar 3,85 % e o S&P 500 a valorizar 2,2%, atingindo recordes diários depois de um acto eleitoral presidencial naquele país. O índice industrial Dow Jones também registou ganhos, de 1,33% no final desta quarta-feira.

“O resultado da eleição [presidencial dos EUA] em termos do potencial de um presidente democrata e um Senado republicano é, de várias formas, a melhor notícia para os mercados porque impede políticas mais extremas”, afirmou Jonathan Bell, director de investimento da Stanhope, à agência Reuters. O analista resume assim a antecipação do mercado a que uma maioria republicana no Senado pode abrandar medidas de regulação da actividade empresarial mais fortes, que são defendidas pelo democrata Joe Biden, caso se confirme nos próximos dias que a vantagem que conta neste momento resultará na sua sucessão ao republicano Donald Trump na Casa Branca.