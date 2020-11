Governo avança com mais seis meses de apoio à retoma nas empresas

O Governo vai propor, no parlamento, uma proposta de lei para o prolongamento do mecanismo do apoio à retoma progressiva nas empresas, que substituiu o layoff simplificado no início de Agosto que, segundo o Governo, agora é “menos vantajoso para trabalhadores e empregadores”. Esse prolongamento será, pelo menos, para o primeiro semestre de 2021.

A novidade foi avançada pelo ministro de Estado e da Economia, Pedro Siza Vieira, no arranque da conferência de imprensa em que apresenta as novas medidas de apoio às empresas, que incluem subsídios e crédito a fundo perdido para empresas mais afectadas pelas medidas de combate anti-pandemia.

“Iremos discutir com os partidos a configuração exacta deste apoio, designadamente ao nível do apoio a pagar aos trabalhadores na compensação retributiva”, disse o governante, insistindo na ideia de que o Governo aposta sem reservas nesta medida (e que exclui o regresso do layoff simplificado), que deverá durar “enquanto for necessário” e “enquanto durar a pandemia”.