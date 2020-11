Governo aprova suspensão da contagem da caducidade dos contratos colectivos

O Governo aprovou na reunião do Conselho de Ministros desta quinta-feira uma proposta de lei que vem suspender, durante dois anos, os prazos de contagem da caducidade e sobrevigência dos instrumentos de regulamentação colectiva de trabalho.

A proposta foi aprovada depois de o executivo ter ouvido os parceiros sociais e irá agora ser apreciada no Parlamento.

Com a medida, o Governo pretende evitar que as convenções e os contratos colectivos de trabalho caduquem durante os próximos anos, havendo uma “suspensão excepcional do prazo de contagem” dos prazos associados à caducidade ou da sobrevigência dos instrumentos de regulamentação colectiva.

No comunicado do Conselho de Ministros, o Governo explica que a proposta a submeter à Assembleia da República “visa suspender, de modo transitório e excepcional, o prazo de sobrevigência da convenção colectiva de trabalho, prevenindo o surgimento de lacunas na cobertura da contratação colectiva, seja pelo esgotamento dos prazos de processos de denúncia já iniciados, seja pelo desencadeamento de novas denúncias”.

O executivo afirma que o diploma procura ser importante nesta fase da crise aberta pela pandemia, um momento que, afirma, deve “pautar-se pelos princípios da qualidade do emprego e do trabalho e pelo reafirmar da dimensão colectiva das relações de trabalho”.

Esta medida surgiu durante as negociações do Orçamento do Estado (OE) para 2021 com o PCP e com o Bloco de Esquerda.

Tanto a Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP) como a União Geral de Trabalhadores (UGT) são favoráveis à suspensão da contagem dos prazos, embora a Intersindical esperasse que o Governo tivesse dado um passo maior, revogando a norma do Código do Trabalho que permite que os instrumentos de regulamentação colectiva caduquem sem serem substituídos por outros.