Governo vai dar subsídios e crédito a fundo perdido às empresas

Empresas em pior situação devido às consequências económicas da luta antipandemia e empresas de determinados sectores vão contar com novos apoios. Face ao avanço da crise sanitária, o Governo apertou as restrições e o país avança para o estado de emergência, e como ajuda às empresas de sectores mais afectados, o executivo vai dar subsídios (dinheiro a fundo perdido) às micro e pequenas empresas. Além disso, para todas as restantes, vai criar um mecanismo que permitirá converter empréstimos com garantia do Estado em créditos a fundo perdido, desde que a empresa beneficiária mantenha os postos de trabalho.

A decisão foi tomada pelo Governo que hoje aprovou, na reunião do Conselho de Ministros, uma resolução que estabelece um conjunto de medidas e que visa o lançamento de novos instrumentos de apoio à tesouraria. Algumas delas vão de encontro a medidas que faziam parte das reivindicações das confederações patronais.

O ministério da Economia agendou uma conferência de imprensa para as 18h desta quinta-feira, para apresentar e explicar as medidas que incluem “regras excepcionais e temporárias” que vão permitir, por exemplo, acumular apoios que, até ao momento, são mutuamente exclusivos.

Assim, segundo o comunicado do Governo, vão existir “subsídios destinados a micro e pequenas empresas que actuem em sectores particularmente afectados pelas medidas excepcionais aprovadas no contexto da pandemia da doença covid-19”.

Além disso, haverá “apoios directos a empresas em determinados sectores sob a forma de crédito garantido pelo Estado, com possibilidade de conversão parcial em crédito a fundo perdido mediante a manutenção dos postos de trabalho”.

O comunicado acrescenta que se vai criar um “regime excepcional para acesso ao mecanismo do Apoio à Retoma Progressiva para os empregadores que tenham requerido o incentivo extraordinário à normalização da actividade empresarial sem terem de devolver os montantes já recebidos”.

Neste momento, o acesso a um destes mecanismos impede que se beneficie do outro.

“Por outro lado, estabelece-se também que o empregador que tenha recorrido à aplicação das medidas de redução ou suspensão previstas no Código do Trabalho, e que pretenda aceder ao apoio extraordinário à retoma progressiva de actividade, não fique sujeito ao prazo que limita o recurso a medidas de redução ou suspensão”, lê-se no comunicado.

O executivo deu também luz verde à proposta de lei que suspende o prazo de contagem de prazos de caducidade das convenções colectivas. Esta moratória, sobre a qual os parceiros sociais já foram consultados, terá a duração de 24 meses.