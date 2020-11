Empresas em crise podem receber entre 7500 e 40.000 euros de subsídio

As micro e pequenas empresas com quebras de facturação de, pelo menos, 25% nos primeiros nove meses de 2020, que mantenham o nível de emprego e que se incluam nos sectores mais afectados pela pandemia poderão candidatar-se a um subsídio que pode variar entre 7500 e 40 mil euros.

No total, programa de apoio aos sectores mais afectados pela luta antipandemia destina 1550 milhões de euros para as novas medidas. No caso das micro e pequenas empresas, apoio a fundo perdido ascende a 750 milhões de euros, segundo disse esta tarde o ministro da Economia, Siza Vieira, durante a apresentação das medidas que foram aprovadas horas antes pelo Governo. Estão abrangidas empresas dos sectores do alojamento e restauração, actividades culturais, comércio e outros que foram obrigados a encerrar desde o início da pandemia.

Para as micro-empresas, o apoio tem um limite de 7500 euros. Para as pequenas empresas, esse limite será de 40 mil euros.

O Governo estima que esta medida de auxílio, baptizada programa Apoiar.pt, pode beneficiar cerca de 100 mil empresas. A confirmar-se esse universo, é um número próximo do de 115 mil empresas que recorreram na primeira vaga da pandemia ao layoff simplificado, uma medida que não voltará, segundo reafirmou o governante.