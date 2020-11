Bruxelas melhora previsão para este ano, mas mantém-se mais pessimista que Governo

A Comissão Europeia reviu em alta a sua estimativa para o desempenho da economia portuguesa durante este ano, mas ainda assim mantém-se mais pessimista que o Governo e passou a antever um ritmo de recuperação mais lento a partir de 2021.

Nas projecções de Outono publicadas esta quinta-feira, Bruxelas passou a antecipar para Portugal uma contracção do PIB este ano de 9,3%, um recorde histórico negativo que é consequência da pandemia do novo coronavírus e das medidas de confinamento tomadas para a controlar.

A nova estimativa representa uma ligeira melhoria face à queda de 9,8% que a Comissão projectou para a economia portuguesa no passado mês de Julho, uma tendência de melhoria de cenário que é comum a todos os países europeus. A quebra da economia europeia durante o segundo trimestre e a retoma de actividade no terceiro trimestre forma, diz o relatório da Comissão, um pouco mais favoráveis do que o esperado na generalidade dos países da UE, permitindo que se faça agora uma revisão em alta das projecções para o total de 2020.

Para o total da zona euro, Bruxelas aponta agora para uma contracção de 7,8% este ano, quando em Julho previa 8,7%.

Ainda assim, no que diz respeito a Portugal, a Comissão Europeia mantém-se mais pessimista que o Governo, que estima, na proposta de Orçamento do Estado para 2021, um queda de 8,5% da economia portuguesa no decorrer deste ano.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Mas se para este ano a Comissão vê agora um cenário um pouco menos dramático do que via há quatro meses, já em relação aos próximos anos o rito de retoma antecipado tornou-se mais lento. Bruxelas vê agora a economia portuguesa crescer 5,4% em 2021, quando em Julho antecipava uma recuperação de 6%. E assim, feitas as contas para o total do período entre 2019 e 2021, a Comissão mantém aproximadamente a mesma expectativa de perda para a economia portuguesa, com o PIB de 2021 a ficar cerca de 4,4% mais baixo que o de 2019.

O crescimento de 5,4% esperado agora por Bruxelas para a economia portuguesa em 2021 é idêntico ao estimado pelo Governo na proposta de OE.

No relatório agora publicado, a Comissão Europeia aponta ainda para uma subida da taxa de desemprego este ano para 8%, com descida para 7,7% em 2021. E no que diz respeito às finanças públicas, apresenta projecções muito próximas das do Governo, com um défice de 7,3% este ano (o mesmo valor presente na proposta de OE) e uma melhoria para 4,5% em 2021, quando o executivo está a apontar para um défice um pouco mais baixo, de 4,3%, no próximo ano.