Sofia Araújo e Ana Catarina Nogueira derrotadas em Alicante

Portugal ficou nesta quinta-feira sem representantes no Alicante Open, o nono torneio do ano do World Padel Tour (WPT). Depois de na véspera terem ultrapassado os primeiros obstáculos com triunfos em três sets, Sofia Araújo foi afastada pela dupla que este ano tem dominado o circuito mundial de padel (Gemma Triay e Lucía Sainz), enquanto Ana Catarina Nogueira foi batida por Alba Galán e Victoria Iglesias.

A primeira a competir foi Ana Catarina Nogueira. A jogadora do Porto defrontou no campo 2 do Centre de Tecnificació d'Alacant ​as espanholas Alba Galán e Victoria Iglesias, jogadoras que repartem o 17.º lugar do WPT, e deixou escapar uma vantagem importante.

Com a argentina Delfina Brea, Nogueira conseguiu vencer o primeiro set (6-4) e, no segundo parcial, esteve a ganhar por 3-1, com ponto para fazer o quarto jogo. No entanto, Galán e Iglesias conseguiram dar a volta.

Com um parcial de 5-1, as espanholas conquistaram o segundo set (6-4) e, na partida decisiva, as padelistas de Madrid e de Sevilha voltaram a superiorizar-se, conseguindo o lugar nos quartos-de-final com um 6-3.

Em teoria, Sófia Araújo tinha um obstáculo bem mais complicado. Ao lado da argentina Virginia Rieira, a número 28 do ranking mundial teve pela frente Gemma Triay e Lucía Sainz, a dupla que melhores resultados alcançou no WPT em 2020. E as espanholas confirmaram o favoritismo: triunfo de Triay e Sainz, por 6-3 e 6-1.

O próximo torneio do WPT arranca já dentro de dez dias: a partir de 15 de Novembro, começam a ser disputadas em Madrid as pré-eliminatórias do Las Rozas Open.