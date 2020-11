“Não há telenovela que bata esta promoção aos Açores”

Durante cinco dias, a ilha do Faial recebeu os melhores atletas de trail mundial que competiram no Golden Trail Championship, evento promovido pela Salomon. A marca, líder mundial em desportos outdoor, promoveu a competição durante cinco meses no seu site e redes sociais o que, segundo Mário Leal, coordenador e director de corridas da Azores Trail Run, teve um impacto que dificilmente seria replicado com uma campanha publicitária: “Rebentávamos com o orçamento anual para a promoção do turismo nos Açores.”

