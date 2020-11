Darwin saltou do banco para evitar derrota do Benfica

O Benfica empatou nesta quinta-feira 3-3 com o Glasgow Rangers em jogo a contar para a Liga Europa. Os “encarnados” estiveram a perder quase até ao fim, mas um golo de Darwin Nuñez no tempo de compensação salvou a equipa da derrota frente aos escoceses. Com este empate, Benfica e Rangers partilham o comando do Grupo D, ambos com sete pontos em três jogos, seguindo-se o Lech Poznan, que passou a ter três pontos depois do triunfo, também nesta quinta-feira, sobre o Standard Liége por 3-1.

A equipa de Jorge Jesus entrou no jogo praticamente a ganhar, com um autogolo de Connor Goldson logo aos 2’ - o central inglês encaminhou para a própria baliza um cruzamento atrasado de Rafa Silva pela direita.

Tudo parecia correr pelo melhor ao Benfica até aos 19’, quando Otamendi fez falta sobre Kent quando este só tinha o guarda-redes pela frente. O central argentino foi expulso e o Benfica ficou a jogar com dez. A partir do banco, Jesus abdicou de um jogador da frente (Pizzi) para compor a defesa (entrou Jardel), mas não o Benfica não ganhou segurança defensiva.

A partir daqui, a formação orientada por Steven Gerard assumiu o controlo do jogo e não demorou muito a operar a reviravolta. Aos 24’, o Rangers nivelou o resultado com um autogolo de Diogo Gonçalves, um pontapé infeliz do lateral benfiquista sem qualquer pressão de adversários, após uma jogada de Tavernier, e, aos 25’, aconteceu a reviravolta, com Kamara a fazer o 1-2, num lance em que a defesa benfiquista ficou a ver.

Para a segunda parte, Jesus trocou os laterais (saíram Gonçalves e Tavares, entraram Gilberto e Grimaldo), mas foi o Rangers a aumentar a vantagem aos 51’. Tavernier teve o espaço que precisava para fazer o cruzamento e Morelos, quase em cima da linha de golo, só teve de encostar para o 1-3.

Jesus ainda lançou Darwin no jogo e o uruguaio fez a diferença nos poucos minutos que teve em campo. Aos 77’, Recebeu uma bola na área do Rangers, aguentou a pressão de um defesa e do guarda-redes, soltando depois a bola para Rafa fazer o 2-3.

Depois, já em tempo de compensação, foi Darwin a fazer o golo do empate, poupando a equipa de Jorge Jesus à segunda derrota consecutiva, depois de terem perdido há poucos dias no Bessa.