Benfica a 90 minutos de um apuramento quase certo na Europa

A distribuição dos pontos no grupo do Benfica na Liga Europa é elucidativa: 6-6-0-0. A equipa portuguesa soma seis pontos, em igualdade com o Rangers – em tese, o rival mais forte do grupo.

Esta quinta-feira, em duelo com os escoceses (17h55, SIC), os lisboetas estão em posição de, em caso de triunfo, praticamente selarem a passagem à fase seguinte da competição – chegariam aos nove pontos, podendo, em função do desfecho do Lech Poznan-Standard Liège, ter mais seis ou mais oito do que a primeira equipa fora de lugar de apuramento.

Jorge Jesus, treinador do Benfica, foi mais audaz na análise, dizendo que este jogo, mais do que ajudar no apuramento, já é mesmo uma partida para definir o primeiro classificado.

Na procura deste sucesso europeu há algo garantido: o Benfica fá-lo-á com… fair-play. Este não é um factor habitualmente abordado nas antevisões dos jogos, mas Jorge Jesus, treinador do Benfica, não desperdiçou a oportunidade de dar uma “bicada” ao que considera ser um mau hábito do futebol português.

Questionado sobre a decisão interna de deixar de fazer sempre devoluções de bola e paragens de jogo quando os adversários precisarem de assistência médica, o técnico do Benfica não só não negou como detalhou que a medida apenas se aplica aos jogos das competições internas e não nas competições europeias

“[Antijogo] Acontece mais no futebol português e em países com futebol pouco evoluído. Nas competições europeias essa questão não se coloca, logo isso não vai acontecer. Nos jogos internacionais não acontece tanto antijogo”, disparou, na antevisão da partida.

Frente ao Rangers, o Benfica terá pela frente aquela que é, das 48 equipas em prova, a sexta que menos remates por jogo concede aos adversários. Em matéria ofensiva, os escoceses são uma das formações que mais dividem o lado pelo qual canalizam os ataques: 37% pelo lado direito e 38 pelo esquerdo.

Estes são sinais de que Jorge Jesus terá de preparar o Benfica para um adversário defensivamente coeso e ofensivamente diversificado. E o técnico “encarnado” reconheceu o poderio global da equipa treinada por Steven Gerrard.

“É o adversário mais forte que encontrámos até agora”, elogiou, antes de analisar o adversário: “Tem um sistema 4x3x3 bem diferenciado das outras equipas, um bocadinho parecido com o do Liverpool. Normalmente, as equipas em 4x3x3 passam mais a um 4x5x1, eles é mesmo um 4x3x3, com e sem bola”.