Prefácio de Breve História das Mentiras Fascistas, de Federico Finchelstein

Comecei a escrever este prefácio no centro da pandemia do coronavírus. Infelizmente, fi-lo confinado no meu apartamento em Nova Iorque, cidade em que moro e trabalho há já catorze anos. É um momento que a todos nos parece diferente, mas que cedo, como todos os outros, passará a ser um capítulo de uma história mais longa. Neste contexto, é difícil não lamentar que o tema deste livro se tenha tornado ainda mais relevante. Ou seja, a partir da análise das mentiras do fascismo no passado, poderá entender-se melhor o nosso estranho presente. Passado e presente apresentam convergências odiosas nas formas como, partindo do poder, se nega a realidade, e como essas negações acabam por vezes por transformá-la e, em geral, ampliar ou acabar mesmo por gerar desastres.

Continuar a ler